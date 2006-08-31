Іран не відмовиться від атомної діяльності

Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від свого права на мирні ядерні технології.

Як пише Газета.ru, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю іранському радіо. «Іран має намір використовувати мирну ядерну технологію», - додав він.

Сьогодні спливає термін, відведений Ірану для припинення робіт зі збагачення урану. Вимога Ради безпеки ООН закріплена в резолюції, прийнятій місяць тому. Раніше Президент Ірану повідомив, що "Іран не поступиться перед тиском Заходу”.