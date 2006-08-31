Іран не відмовиться від атомної діяльності
14:06, 31 серпня 2006Світ
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Президент Ірану виступив з заявою
Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від свого права на мирні ядерні технології.
Як пише Газета.ru, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю іранському радіо. «Іран має намір використовувати мирну ядерну технологію», - додав він.
Сьогодні спливає термін, відведений Ірану для припинення робіт зі збагачення урану. Вимога Ради безпеки ООН закріплена в резолюції, прийнятій місяць тому. Раніше Президент Ірану повідомив, що "Іран не поступиться перед тиском Заходу”.
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