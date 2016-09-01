Колишній президент Бразилії подала апеляцію на винесений їй імпічмент

В апеляції адвокат Русеф попросив провести новий розгляд звинувачень його підзахисної в махінаціях з бюджетом країни, а на цей час призначити Мічела Темера, який днем раніше вже офіційно очолив країну, ставши виконуючим обов'язки президента, передає Бі-бі-сі. Експерти відзначають, що шанси Русеф виграти апеляцію дуже невеликі.

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Увечері 1 вересня сенатори визнали Ділму Русеф винною в порушенні бюджетного законодавства, зокрема, у приховуванні справжнього розміру дефіциту бюджету країни під час її виборчої кампанії в 2014 році, і відправили її у відставку.

Русеф заперечує всі звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що її опонентами рухає політичне шахрайство.

Паралельно з цим з 2014 року в Бразилії йде розслідування корупційних схем контрольованої державою компанії Petrobras. Викриття корупції в Petrobras, в якій були замішані члени Робочої партії Ділми Русеф, а також високопоставлені функціонери і впливові члени інших партій, зіграло вирішальну роль у підриві довіри до уряду.

Бразилія переживає найважчу за останні десятиліття економічну кризу. Після декількох років багатообіцяючого зростання економіка країни пішла на спад.

За час другого терміну правління Русеф дефіцитдержавного бюджету, інфляція і безробіття різко зросли, країна втратила насилу зароблений кредитний рейтинг інвестиційного рівня.