Сенат Бразилії усунув президента країни від влади

За відставку проголосували 55 парламентаріїв, 22 висловилися проти, повідомляє Слон з посиланням на Reuters

Раніше більше половини членів 81-місцевої верхньої палати парламенту підтримали відсторонення Русеф. Протягом шести місяців виконуючим обов'язки глави держави буде віце-президент Мішель Темер.

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Парламентарії схвалили розслідування причетності президента до корупції в Petrobras. На сенат чекає ще одне голосування. У разі, якщо імпічмент Русеф підтримають дві третини членів палати, до закінчення дії мандата президентом буде Темер.

Під час виступів сенаторів біля будівлі парламенту зібралися близько шести тисяч людей, які підтримують президента, але натовп розігнали поліцейські з використанням перцевих балонів.

Також повідомлялося, що Русеф, не чекаючи закінчення результатів голосування, розпорядилася вивезти свої речі з президентської резиденції.

Нижня палата парламенту вже підтримала процедуру імпічменту в квітні. Результати голосування намагався скасувати спікер палати Валдир Мараняо, але після того, як Сенат оголосив про продовження процесу, він сказав, що змінив своє рішення.

Вимога імпічменту пов'язана з корупцією в бразильській нафтовій компанії Petrobras. За версією слідства, керівництво Petrobras брало відкати за будівельні підряди, а частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася правлячій партії.

Русеф – член Партії трудящих, вона керує Бразилією з 2011 року. Її попередник Луїс да Сілва, з тієї ж партії, був президентом з 2003 року, Русеф очолювала його адміністрацію.