У Франції виявили вірус “синього язика”

Вірус “синього язика” виявлений у Франції неподалік від кордонів з Бельгією.

Про це УНІАН повідомили у Єврокомісії.

Вірус було виявлено у великої рогатої худоби в Арденському регіоні, якій входить до 150-кілометрової зони підвищеного контролю за нерозповсюдженням цього вірусу, яка була встановлена комісією на цьому тижні.

За даними Єврокомісії, французька влада вже встановила 20-кілометрову зону навколо місця, де виявлено захворювання, з якої заборонено вивезення худоби.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня референтна лабораторія в англійському Пірбрайті ідентифікувала вірус “синього язика” як вірус серотипу 8. При цьому, згідно з висновками медиків, цей вірус має іноземне походження, водночас медики не можуть сказати, яким чином він потрапив до Європи, скоріш за все, з областей поблизу пустелі Сахари.

29 серпня Комісія заявила про намір встановити 150-кілометрові обмежувальні зони для посиленого контролю за нерозповсюдженням вірусу.

У серпні цього року вірус «синього язика» був виявлений спочатку в Голландії у великої рогатої худоби, а трохи пізніше в 11 вівчарських господарствах Бельгії.

Крім того, вірус було виявлено на 8 фермах великої рогатої худоби і 1 вівчарській фермі в Німеччині.