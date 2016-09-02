Reuters повідомив про смерть президента Узбекистану Карімова

11:24, 02 вересня 2016
Світ
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За інформацією дипломатичних джерел агентства, президент Узбекистану Іслам Карімов помер.

REUTERS

Агентство Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела повідомило про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова.

"Так, він помер", - сказав один зі співрозмовників агенції.

Це перше повідомлення про смерть Карімова від міжнародних ЗМІ. При цьому, за даними джерел місцевого агентства "Фергана", смерть президента настала ще 29 серпня приблизно о 15-16 годині за ташкентським часом. 

2 вересня ЗМІ повідомили, що в Узбекистані готуються до похорону президента країни Іслама Карімова.

Як повідомляв УНІАН, дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив". Наступного дня ввечері з'явилася інформація про смерть Карімова.

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