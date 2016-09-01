ЗМІ повідомили про приготування до похорону Карімова

Інформаційне агентство "Фергана" повідомило, що урядовий літак з тілом Карімова вже вилетів з Ташкента.

За інформацією видання, про смерть президента Узбекистану офіційно повідомлять у п'ятницю, 2 вересня, а наступного дня його поховають в Самарканді - на Батьківщині президента країни.

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За даними "Фергани", 2-го і 3-го вересня в Узбекистан для участі в траурних заходах прибудуть представники вищого керівництва низки країн СНД і далекого зарубіжжя.

За даними видання, Карімова поховають на самаркандському кладовищі, яке поруч із пам'ятником Шахі Зінда, де поховані два брати й мати Іслама Карімова.

Також зазначається, що у групі "Здоров'я Карімову" в Facebok також повідомили, що лідер Узбекистану помер. За даними адміністраторів групи, Карімова "відключили від апарату штучного кровообігу".

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Там же опублікували фото Самарканда, в якому вночі прибирають та миють вулиці.

Окрім цього повідомляється, що в Самарканд приїхав прем'єр-міністр Узбекистану Шавкат Мірзіяєв.

Як повідомляв УНІАН, дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив".

Увечері наступного дня з'явилася інформація про смерть Карімова. За даними джерел агентства "Фергана", смерть президента настала 29 серпня приблизно о 15-16 годині за ташкентським часом.

Жодних офіційних повідомлень про те, чи живий Карімов і в якому він стані, від влади Узбекистану досі не надходило.