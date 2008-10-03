Знайдено тіло моряка, який загинув в аварії судна «Скадовськ»

Знайдено і доставлено на берег тіло одного загиблого внаслідок аварії земснаряду „Скадовськ” у грузинському порту Кулеві моряка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України з посиланням на уточнену інформацію Консульського агентства України в Батумі, у момент аварії на борту судна перебував 31 член екіпажу.

В результаті проведеної рятувальної операції на берег були доставлені 28 членів екіпажу земснаряда. Станом на 14.00 знайдено та доставлено на берег тіло одного загиблого моряка. Тривають пошуки капітана та повара судна.

Справа перебуває на особливому контролі в Консульському агентстві України в Батумі, в Посольстві України в Грузії та в Департаменті консульської служби.