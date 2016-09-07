Чергова НП в Росії: Норильськ потопає в "кривавих річках"

Причиною кривавої води" міг стати витік шкідливих відходів з Надеждинського металургійного заводу, який входить в компанію "Норільський нікель", повідомляє Радіо Свобода.

"Користувачі соцмережі, які знайомі з виробничими процесами, стверджують, що в річку потрапили відходи з так званого "червоного моря" – сховища пульпи – суміші води та ґрунту, яка використовується при збагаченні корисних копалин", - йдеться в повідомленні.

"Хоч і красиво, але дуже небезпечно", – пишуть автори коментарів, відзначаючи, що подібна картина – часте явище.

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Зазначається, що в управлінні МНС по Красноярському краю повідомили, що не знають про подію. На заводі відмовилися коментувати ситуацію. У компанії "Норільський нікель" спростовують можливий витік відходів, проте знизили потужності підприємства до результатів моніторингу навколишнього середовища.

"Наприкінці серпня міністр природних ресурсів та екології Росії Сергій Донський назвав Норильськ в числі дев'яти найбрудніших міст країни", - підкреслює видання.