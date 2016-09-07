Внаслідок катастрофи поїзда в Єгипті загинуло п'ять осіб

Перші три вагони поїзда, що прямував у місто Асуан, зійшли з рейок у районі Аль-Аят, приблизно в 50 км на південь від Каїра, передає Бі-бі-сі.

В результаті аварії на кілька годин було перервано залізничне сполучення між столицею і південними районами країни. Зараз рух поїздів частково відновлено.

Причина аварії поки не встановлена, ведеться розслідування. Основними версіями того, що сталося, керівництво єгипетських залізниць називає технічну несправність і перевищення швидкості.