Внаслідок катастрофи поїзда в Єгипті загинуло п'ять осіб
17:52, 07 вересня 2016Світ
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П'ятеро людей стали жертвами залізничної катастрофи в Єгипті. За даними міністерства охорони здоров'я країни, 27 людей отримали поранення.
Зараз рух поїздів частково відновлено / @uncledriver
Перші три вагони поїзда, що прямував у місто Асуан, зійшли з рейок у районі Аль-Аят, приблизно в 50 км на південь від Каїра, передає Бі-бі-сі.
В результаті аварії на кілька годин було перервано залізничне сполучення між столицею і південними районами країни. Зараз рух поїздів частково відновлено.
Причина аварії поки не встановлена, ведеться розслідування. Основними версіями того, що сталося, керівництво єгипетських залізниць називає технічну несправність і перевищення швидкості.
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