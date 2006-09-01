Лукашенко принципово не куплятиме в Росії газ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Білорусь ніколи не купуватиме російський газ дорожче, ніж Німеччина.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в Пінську (Брестська область, Білорусь), повідомляє прес-служба керівника Білоруської держави.

«Росія продає нам нафту дорожче, ніж Україні, а ціни на газ запропоновані вищі, ніж Німеччині. Ми ніколи не купуватимемо газ дорожче, ніж Німеччина. Ще ті люди не померли, які в одних окопах з росіянами гинули», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Разом з тим, президент Білорусі підкреслив, що білоруський уряд не заперечує проти підвищення ціни на газ. «Ми абсолютно не проти, щоб ціни росли, але вони мають бути такими, як в Росії. Це закладено в Договорі про Союзну державу», - пояснив він.

О.ЛУКАШЕНКО також повідомив, що в разі істотного збільшення з боку Росії ціни на газ для Білорусі білоруський уряд розробить механізми компенсації для малозабезпечених категорій населення. «Ніколи наша економіка не обвалиться, і наш народ жебраком не буде. Ми зробимо все, щоб компенсувати додаткові витрати, якщо вони будуть», - заявив президент Білорусі.

Глава Білоруської держави також стверджує, що уряд Білорусі одержав пропозиції з видобутку нафти у Венесуелі. «Якщо ми цей проект реалізуємо, то продаватимемо нафту там, зароблятимем гроші», - вважає О.ЛУКАШЕНКО.