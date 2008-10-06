Муніципальні вибори в Бразилії: 7 людей загинули, понад 800 - арештовані

Під час муніципальних виборів 5 жовтня в Бразилії було застрелено 7 осіб, а 808 осіб, зокрема 101 кандидата, арештовано, повідомляє Lenta.ru з посиланням на France Presse.

Три особи, зокрема брата кандидата на пост мера, загинули в двох перестрілках конкурентних політичних угруповань, у місті Бом Лугар на північному сході країни, ще чотири особи було застрелено в Ріо-де-Жанейро солдатами, які стежили за безпекою на виборах.

Також поранено в ногу 30-річного чоловіка, який, не реагуючи на попередження, намагався проникнути в резиденцію Президента Луіса Інасіо Лула ДА СІЛЬВИ (Luiz Inacio Lula da Silva) в столиці країни Бразиліа.

Інциденти суттєво не вплинули на перебіг голосування, в якому були зобов`язані взяти участь 128 мільйонів громадян країни.

За попередніми даними, очолювана Президентом керівна Робоча партія зуміла зберегти свої позиції, повідомляє Reuters. Її представники зайняли крісла мерів у 6 з 26 столиць бразильських штатів, і ще в трьох містах вийшли в другий тур голосування. На момент початку виборів Робоча партія контролювала столиці 8 штатів, а загалом - 17 з 79 найбільших міст країни.