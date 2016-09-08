Влада Туреччини скасувала перехід на зимовий час
16:19, 08 вересня 2016Світ
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У Туреччині скасували перехід на зимовий час. Згідно з рішенням Кабміну, оприлюдненому в офіційному віснику уряду Туреччини – Resmi Gazete, стрілки годинника більше не будуть переводитися «в цілях збільшення споживання сонячної енергії».
Стрілки годинника більше не будуть переводитися «в цілях збільшення споживання сонячної енергії». / Sonja Langford
Про це повідомляє "Анадолу".
Рішення кабміну Туреччини від березня 2016 року «Про регулювання часу», яке передбачає переведення годинників на годину назад з 30 жовтня 2016 року, скасовано.
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Літній час, на яке перейшли в 3:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) 27 березня 2016 року, продовжиться протягом всього року.
Рішення прийнято 7 вересня на основі пропозиції Міністерства енергетики і природних ресурсів Туреччини.
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