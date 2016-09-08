Влада Туреччини скасувала перехід на зимовий час

16:19, 08 вересня 2016
Світ
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У Туреччині скасували перехід на зимовий час. Згідно з рішенням Кабміну, оприлюдненому в офіційному віснику уряду Туреччини – Resmi Gazete, стрілки годинника більше не будуть переводитися «в цілях збільшення споживання сонячної енергії».

Sonja Langford

Про це повідомляє "Анадолу".

Рішення кабміну Туреччини від березня 2016 року «Про регулювання часу», яке передбачає переведення годинників на годину назад з 30 жовтня 2016 року, скасовано.

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Літній час, на яке перейшли в 3:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) 27 березня 2016 року, продовжиться протягом всього року.

Рішення прийнято 7 вересня на основі пропозиції Міністерства енергетики і природних ресурсів Туреччини.

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