Влада Туреччини скасувала перехід на зимовий час

Про це повідомляє "Анадолу".

Рішення кабміну Туреччини від березня 2016 року «Про регулювання часу», яке передбачає переведення годинників на годину назад з 30 жовтня 2016 року, скасовано.

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Літній час, на яке перейшли в 3:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) 27 березня 2016 року, продовжиться протягом всього року.

Рішення прийнято 7 вересня на основі пропозиції Міністерства енергетики і природних ресурсів Туреччини.