Назарбаєв звільнив прем'єра Казахстану, призначивши головою Комітету нацбезпеки

Як повідомляє BBC, тимчасово виконуючим обов'язки глави Кабінету міністрів призначений перший віце-прем'єр Бакитжан Сагінтаєв.

Згідно з казахстанським законами, після відставки прем'єра весь уряд йде у відставку. Однак, як заявив Назарбаєв, нинішній уряд виконуватиме обов'язки до затвердження нового складу.

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Указом президента Масімов (на фото) призначений на посаду голови Комітету національної безпеки - наймогутнішої спецслужби країни, керівник якої користується особливою довірою президента. Екс-голова КНБ Володимир Жумаканов призначений радником президента.

Масімов двічі очолював уряд Казахстану: у 2007-2012 роках та з 2014 по 2016 роки.

Причини кадрових перестановок в уряді Казахстану поки не називаються.