Кількість жертв авіакатастрофи Ту-154 перебільшена

Представники іранської організації Червоного Півмісяця стверджують, що в результаті пожежі на борту літака в Мешхеді (Mashhad) загинули 28 осіб, тоді як 77 були врятовані, передає іранське агентство IRNA. Тим часом, на борту літака Ту-154, який спалахнув після посадки в Мешхеді, загалом перебували 148 осіб. Раніше повідомлялося про 80 загиблих пасажирів і приблизно 60 врятованих.

Представник Організації цивільної авіації Ірану (Civil Aviation Organization) Реза Джафар-заде (Reza Jafar-zadeh) також заявив, що влада не підтверджувала повідомлення про 80 загиблих. За його словами, остаточних даних про загиблих і потерпілих у результаті пожежі на борту літака ще немає.

У свою чергу керівник компанії Iran Airtour, якій належав літак, Мехді Садекі (Mehdi Sadeqi) повідомив, що, за останніми даними, 97 пасажирів Ту-154 залишилися живі. "Решта пасажирів або загинули, або були госпіталізовані в критичному стані", - заявив Садекі.

Ту-154, який виконував внутрішній рейс Бендер-аббас (Bandar Abbas) - Мешхед, при посадці лопнула одна з покришок шасі, після чого лайнер з`їхав з злітно-посадочної смуги, врізався в огорожу і спалахнув.

Лента.ру