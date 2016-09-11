У справі про катастрофу під Смоленськом літака Ту-154 президента Польщі з'явився новий аудіозапис

Про це повідомляє Дождь з посиланням на польський телеканал TVP.

Про аудіозапис, який долучили до справи, розповів голова комісії з розслідування авіаподій Вацлав Берчиньский.

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«У нас є запис. Він відрізняється від тих, які ми мали раніше. Також він відрізняється від записів з веж і літака. Тут є явна суперечність і це змінює категорію новин, яку ми отримуємо з Росії», — розповів Берчиньский.

За його словами, із запису випливає, що диспетчери дали членам екіпажу невірну інформацію про відстань до початку смуги. Комісія вважає, що це могло вплинути на спробу посадити літак і на катастрофу, що сталася.

Співробітники комісії перевірять аудіозапис. Берчиньский не виключив перекваліфікацію статті після вивчення матеріалу.

У четвер, 15 вересня, члени комісії планують провести прес-конференцію, на якій докладніше розкажуть про розслідування.

Читайте такожУ Польщі опублікували записи останніх 38 хвилин польоту Ту-154, в якій загинув Качинський

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.