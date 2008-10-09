Єхануров: без парламенту миротворці до Судану не вирушать

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що рішення про направлення миротворчого контингенту Збройних Сил України до Судану повинно бути схвалено Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у зв’язку із відповідним проханням ООН до України направити миротворчий контингент у суданську провінцію Дарфур.

«Минулого тижня я, за завданням Президента України, був у штаб-квартирі ООН. Йшлося про те, що Об’єднані Нації звернулися до України з проханням надати вертольоти разом з екіпажами для роботи у провінції Дарфур», - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зазначив, що Україна вивчає це питання разом із проханням ООН про можливість направлення українського військового контингенту до Судану.

«Я роз’яснив заступнику Генсека ООН, що для цього потрібна згода українського парламенту, і що необхідно пройти відповідну внутрішню державну процедуру. Зараз це питання поки що реалізовується на рівні робочих груп», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.