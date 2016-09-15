"Без суду і слідства": президент Філіппін міг інструктувати кілерів для відстрілу наркозлочинців

Про це повідомляє Російська служба BBC.

В ході сенатських слухань, присвячених позасудовим розправам, Едгар Матобато розповів, що Дутерте особисто інструктував його та інших найманих вбивць, як робити подібні злочини.

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За його словами, внаслідок таких позасудових розправ було вбито близько тисячі осіб. Сам Дутерте раніше заперечував свою причетність до вбивств злочинців.

Президент Філіппін Родріго Дутерте вступив на посаду 30 червня. Його передвиборна програма будувалася, в тому числі, на обіцянку перемогти наркоторгівлю в країні.

Він підкреслював, що для досягнення цієї мети готовий використовувати будь-які доступні засоби.

Правозахисники і міжнародне співтовариство різко критикують Родріго Дутерте за його жорсткі методи боротьби з наркомафією. Раніше стало відомо, що в ході спецоперації правоохоронних органів проти наркодилерів на Філіппінах за останні два місяці загинули понад 2 тисяч осіб. Філіппінська поліція з'ясовує обставини загибелі людей.