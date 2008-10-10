США і Росія не суперниками на Кавказі

США і Росія не є суперниками на Кавказі, заявив заступник помічника держсекретаря США Меттью Брайза.

"Я б не сказав, що ми є суперниками. У нас є свої стратегічні інтереси, які ми поділяємо із своїми партнерами на Кавказі. І мені здається, Росія не виступає проти всіх цих інтересів, наприклад, я маю на увазі стабільність на Південному Кавказі. Ми вважаємо, що зростання демократії - це не проти Росії, тому що стільки століть Росія шукає шляхи встановлення стабільності на своїх південних кордонах. Ми можемо співробітничати щодо цього", - сказав він в інтерв`ю Російській службі Бі-бі-сі.

Відповідаючи на запитання, чи стало більше волі в розв`язанні карабахського конфлікту після подій в Південній Осетії, Брайза, який є співголовою Мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху, сказав: "Можна так сказати. Обидва президенти (Вірменії і Азербайджану) зараз вважають, що треба вирішити цей конфлікт щонайшвидше".

При цьому він звернув увагу на активізацію зусиль Туреччини в карабахському врегулюванні. Брайза наголосив, що Анкара є дуже важливим союзником США, зокрема як член НАТО.

"Ми вважаємо, що Туреччина може відігравати позитивну роль на Кавказі. Наприклад, Туреччина вже сприяла розвиткові трубопроводів на Кавказі. Ми не знаємо, що мається на увазі в плані про платформу стабільності, яка включає і Туреччину, і Росію і всі країни Південного Кавказу. Якщо Туреччина зможе зробити позитивний внесок - ми за це", - додав він.

Брайза також підкреслив, що діяльність Мінської групи ОБСЄ дуже важлива, і що вона повинна продовжувати роботу.