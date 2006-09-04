Вибух на південному сході Туреччини

09:22, 04 вересня 2006
Світ
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Дві люди загинули і дев`ять постраждали

Дві люди загинули і дев`ять постраждали підчас вибуху бомби в кафе на південному сході Туреччини, повідомляє РІА «Новости».

Вибух пролунав у неділю о 21.00 на території відкритого кафе в місті Катак (Catak) у провінції Ван (Van).

Раніше інформагентство «Анатоліан» (Anatolian) повідомило, що підчас вибуху постраждали десять чоловік. Їх доставили до найближчих лікарень. За даними «Анатоліан», один із загиблих - поліцейський.

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