Комітет з розвідки США відмовився вважати Сноудена інформатором

В докладе комитета говорится о том, что большая часть похищенных Сноуденом документов касаются военных и оборонных тайн и не имеют отношения к частной жизни американских граждан.

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Кроме того, в документе отмечается, что Сноуден был "раздражительным сотрудником, который часто конфликтовал со своим руководством". Конгрессмены вместе с докладом обнародовали свое письмо к президенту США Бараку Обаме, в котором обвинили Сноудена в нанесении "колоссального ущерба" национальной безопасности страны. "Сноуден не является патриотом. Он не является и разоблачителем. Он – преступник", – подчеркивается в документе.

Напомним, ранее сообщаллось, что Сноуден надеется, что президент США Барак Обама может помиловать его вопреки законам.

Накануне пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Обама не планирует воспользоваться правом помиловать Сноудена. По его словам, Снодуен обвинен в серьезных преступлениях, поэтому должен "вернуться в США и ответить на эти обвинения".

Напомним, Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Эдвард Сноуден прибыл в Россию в 2013 г., где получил временное убежище. 1 августа 2014 г. срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.