Президенту не подобається слово ”Чечня”
14:15, 04 вересня 2006Світ
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Алханов пропонує перейменувати республіку
Президент Чеченської республіки Алу АЛХАНОВ пропонує перейменувати Чеченську республіку в Нохчій республіку. Про це він заявив у понеділок, повідомляє РІА «Новости».
"Я завжди говорив, що назва чеченців - нохчі. Хай це буде Нохчій республіка. Я дав нашим фахівцям певні доручення, а потім уже думатимемо, яка назва буде в нашої республіки", - сказав А.АЛХАНОВ.
Він підкреслив, що, на його думку, назва Чечня, що закріпилася останніми роками за республікою, - звучить немилозвучно.
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