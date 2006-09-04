Президенту не подобається слово ”Чечня”

Президент Чеченської республіки Алу АЛХАНОВ пропонує перейменувати Чеченську республіку в Нохчій республіку. Про це він заявив у понеділок, повідомляє РІА «Новости».

"Я завжди говорив, що назва чеченців - нохчі. Хай це буде Нохчій республіка. Я дав нашим фахівцям певні доручення, а потім уже думатимемо, яка назва буде в нашої республіки", - сказав А.АЛХАНОВ.

Він підкреслив, що, на його думку, назва Чечня, що закріпилася останніми роками за республікою, - звучить немилозвучно.