ФБР два роки тому перевіряло підозрюваного у вчиненні вибуху у Нью-Йорку

Про це пише Радіо Свобода.

Після цього, за інформацією американських спецслужб, батько Рахамі сказав, що він лише мав на увазі, що його син має справу з «поганими людьми».

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Але, зазначають представники слідства, ФБР не знайшла з’язків між Рахамі та міжнародними екстремістськими угрупованнями.

20 вересня представники слідства повідомили, що під час затримання Рахамі мав записну книжку з екстремістськими заявами.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху, що прогримів в нью-йоркському районі Челсі ввечері 17 вересня, 29 осіб отримали поранення.

Пізніше в декількох кварталах від місця вибуху було знайдено та знешкоджено другий вибуховий пристрій, аналогічний по конструкції.

Обидві бомби були зроблені зі скороварок, начинених осколковими елементами, та виявилися ідентичними тим, що спрацювали на Бостонському марафоні в 2013 році.

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19 вересня стало відомо, що біля вокзалу у місті Елізабет в штаті Нью-Джерсі поліція виявила рюкзак з п'ятьма саморобними вибуховими пристроями.

Одна з саморобних бомб спрацювала при спробі її знешкодити. Сапери використовували дистанційно керованого робота, тому обійшлося без постраждалих.

За даними поліції, вибухові пристрої в Нью-Йорку і Нью-Джерсі мають спільне походження.