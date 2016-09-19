На залізничній станції в Нью-Джерсі стався новий вибух (фото)

Про це повідомляє портал NJ.com.

Вибух прогримів в той момент, коли робот вивчав знайдений біля залізничних шляхів підозрілий предмет.

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За попередніми даними, вибух був неконтрольованим. Інформації про постраждалих наразі немає.

У свою чергу телеканал CNN повідомляє, що підозрілий предмет був підірваний самою поліцією. На місці вибуху знаходяться співробітники ФБР.

Нагадаємо, раніше вибух стався в нью-йоркському районі Челсі на Манхеттені на 23-ій вулиці між 6-й і 7-й авеню. Внаслідок постраждали понад 20 людей.

Раніше незадовго до старту благодійного забігу в Нью-Джерсі вибухнула бомба, ніхто не постраждав. Неподалік від місця НП поліція знайшла кілька вибухових пристроїв невеликої потужності.