"Карма наздогнала": покинута Еністон прокоментувала розлучення Джолі і Пітта

Актриса Дженніфер Еністон, яка була одружена з Бредом Піттом перед Анджеліною Джолі, не має жодної неприязні до колишнього чоловіка, але це не означає, що вона не відчула чогось схожого на задоволення, коли дізналася про його розрив з Джолі. Про це The US Magazine розповіли джерела в оточенні зірки.

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"Так, це карма наздогнала!" – обмовилася 47-річна актриса, обговорюючи новини про колишнього чоловіка.

"Вона завжди здогадувалася, що з ними врешті-решт щось трапиться. Вона не відчувала, що Анджеліна саме та, хто йому потрібна. Вона була для нього занадто складною. Він досить простий хлопець", - розповів співрозмовник видання.

Як повідомлялося, Джолі подала документи на розлучення в понеділок, 19 вересня. Причиною такого кроку вказані "непримиренні розбіжності" між зірковим подружжям. ЗМІ писали, що Джолі була незадоволена тим, як Пітт справляється з батьківськими обов'язками. Вона просить суд залишити їй право опіки над шістьма дітьми, а Бреду дозволити їх відвідувати по вихідних.

Також джерела видання стверджують, що початок шлюборозлучного процесу не пов'язано жодним чином з "третіми особами". У свою чергу адвокат Джолі підтвердив інформацію про розлучення пари, зазначивши, що актриса сама подала заяву. А таке рішення вона прийняла, за його словами, "для благополуччя сім'ї".

Нагадаємо, що Джолі і Пітт почали зустрічатися в 2004-му році, а одружилися в серпні 2014-го.