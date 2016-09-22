Головою нелегітимної Держдуми стане людина Путіна - ЗМІ

Про це повідомляє російський телеканал «Дощ» з посиланням на джерела, близькі до уряду, адміністрації президента і рідної для Володіна Саратовської області.

Телеканал зазначає, що про висунення першого заступника голови адміністрації президента В'ячеслава Володіна на пост голови Держдуми може бути оголошене в суботу, 24 вересня. Це відбудеться на спільному засіданні генради і вищої ради партії «Єдина Росія».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила постанову про невизнання Україною легітимності виборів у Державну Думу Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми.