Україна визнала нелегітимною Держдуму РФ 7-го скликання та всі її рішення

За відповідну постанову проголосувало 264 народних депутатів.

Зокрема, за постанову проголосувало 106 депутатів з фракції "Блоку Петра Порошенка", 74 депутат з "Народного фронту", 23 - з "Самопомочі", 18 - з Радикальної партії, 15 - з "Батьківщини", 4 - з групи "Воля народу", 1 - з групи "Відродження", а також 23 позафракційних.

За документ не проголосував жоден депутат від "Опозиційного блоку".

Український парламент визнав, що з огляду на незаконне проведення виборів Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, проведення виборів до Держдуми сьомого скликання є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, резолюції Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України №68/262 від 27 березня 2014 року та інших міжнародно-правових актів.

Рада вирішила не визнавати легітимність виборів до Державної Думи сьомого скликання, їх результати та юридичні наслідки, та відповідно, склад, повноваження, акти та рішення Держдуми.

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Україна також звертається до Ради безпеки і Генеральної асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій із закликом не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії сьомого скликання, їх результати та правові наслідки, та відповідно, склад, повноваження, акти та рішення цього органу.

Документом також доручено голові ВР Андрію Парубію невідкладно направити текст заяви до Ради безпеки та Генеральної асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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Нагадаємо, 18 вересня у Росії відбулися вибори до Держдуми. При цьому вперше вони відбулися і в окупованому Росією Криму, яка вважає його своєю складовою частиною.

З 450 депутатів 225 обиралися за пропорційною системою, при цьому Крим також врахований при підрахунку результатів і розподілі мандатів. У свою чергу решта 225 парламентаріїв обиралися в одномандатних округах, 4 з яких знаходяться на окупованій території - 3 охоплюють так звану "Республіку Крим", ще 1 - "місто федерального значення Севастополь". Таким чином, більшість - 229 - депутатів Держдуми РФ обрані нелегітимно, внаслідок чого всю Держдуму та її рішення слід вважати нелегітимними.

Згідно з заявленими результатами цих виборів, за пропорційною системою "Єдина Росія" нібито отримала 54,18% голосів, КПРФ - 13,35%, ЛДПР - 13,16%, "Справедлива Росія" - 6,21%. Інші 10 партій не подолали 5%-ий бар'єр.

З урахуванням мандатів, отриманих у мажоритарних округах, ЄР буде мати 343, або 76,2% місць в Держдумі, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, СР - 23, представники інших партій - 2, безпартійний - 1.