Загострення ситуації в Алеппо: США, Британія та Франція скликали екстрене засідання Радбезу ООН

Про це повідомили дипломати, передає Reuters.

За інформацією джерел, засідання Радбезу ООН відбудеться 25 вересня о 15:00 (18:00 за київським часом - Ред.).

Зазначається, що на засіданні буде обговорюватися загострення ситуації в Алеппо.

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Як повідомляв УНІАН, тижневий режим припинення вогню в Сирії закінчився вночі 19 вересня. За кілька годин до цього неподалік від Алеппо була обстріляна гуманітарна колона ООН. США звинуватили в атаці російських військових, однак Москва категорично заперечує причетність до нападу.

Сирійський уряд у своїй офіційній заяві в четвер, 21 вересня, попередив про плани початку сухопутного наступу на Алеппо, порадивши жителям східної частини, контрольованої повстанцями, рятуватися втечею в квартали на заході міста, що перебувають під контролем сирійської армії.

Тим часом дипломатичні зусилля зупинити кровопролиття поки далекі від успіху. Держсекретар США Джон Керрі, який напередодні провів чергові переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, заявив про "незначний прогрес" у подоланні розбіжностей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, з моменту завершення перемир'я внаслідок авіаударів по Алеппо, завданих сирійської авіацією за підтримки Росії, загинули 173 людини, з них 26 дітей.