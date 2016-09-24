Сирійська опозиція нарахувала понад 170 жертв авіаударів по Алеппо після розриву перемир'я

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками ООН, в східній частині міста, яку контролюють повстанці, на даний час мешкають близько 250 тисяч осіб. Цивільні заявляють, що не мають безпечних шляхів для втечі із районів, які бомбардують.

Крім того, усе місто, включно з контрольованими урядовими військами західними районами, потерпає від браку води. Три з чотирьох водонапірних станцій, які належать сирійській гуманітарній організації "Білі шоломи", цього тижня було пошкоджено в ході авіаударів.

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Тижневий режим припинення вогню в Сирії сплив уночі 19 вересня. За кілька годин до цього поблизу Алеппо було обстріляно гуманітарну колону ООН. США звинуватили в атаці російських військових, однак Москва категорично заперечує причетність до нападу.

Сирійський уряд у своїй офіційній заяві в четвер, 21 вересня, попередив про плани початку сухопутного наступу на Алеппо, порадивши мешканцям східної частини, яку контролюють повстанці, рятуватися втечею до кварталів на заході міста, що перебувають під контролем сирійської армії.

Тим часом дипломатичні зусилля зупинити кровопролиття поки далекі від успіху. Держсекретар США Джон Керрі, який напередодні провів чергові переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, заявив про "замалий прогрес" у подоланні розбіжностей.