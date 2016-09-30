При авіаударі сил Асада по сирійському Ідлібу загинули 20 осіб – ЗМІ

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство «Анадолу».

Представник сил цивільної оборони Ідліб Лейс ель-Фаріс повідомив, що внаслідок авіаудару застосовувалися так звані вакуумні авіабомби підвищеної потужності.

У самому Ідлібі загинули сім чоловік, у районі Джарджаназ – 8 жителів. Ще п'ятеро людей вбито в районі Хан Шейхун. Серед загиблих багато дітей.

Поранені доставлені в польові шпиталі.

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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймим після доставки гуманітарної допомоги в місто Алеппо. На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії.

Після цієї події, ЗМІ повідомили, що вертольоти скинули на місто Саракеб, що знаходиться біля місця аварії, контейнери з отруйним газом, в результаті чого постраждали 33 особи, в основному жінки і діти.