У Сирії застосували отруйний газ в місті, біля якого впав російський гелікоптер - рятувальники

Рятувальники, які працюють на підконтрольній сирійській опозиції території, повідомляють, що в ніч на вівторок вертольоти скинули на місто Саракеб контейнери з отруйним газом. Про це з посиланням на речника сирійської служби цивільної оборони пише Reuters.

Читайте такожПравозахисники повідомили про 12 загиблих внаслідок авіаударів РФ по району падіння вертольота у Сирії

За його словами, через це постраждали 33 людини, переважно жінки і діти.

Представники цивільної оборони, які були на місці атаки, підозрюють, що у контейнерах був хлорин, але однозначно ідентифікувати газ не змогли.

Інформацію про атаку отруйним газом підтвердили і в Сирійській обсерваторії з прав людини.

Сирійський уряд не прокоментував агентству це повідомлення.

Як пише "РБК", журналісти запитали у прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, чи мала місце операція відплати.

"Ви говорите про модальності операції — це не в Кремлю потрібно адресувати питання. Ми не маємо інформації про те, як проходить операція, і тим більше, на подібні вкидання дуже складно реагувати. Завжди незрозуміло, на чому вони ґрунтуються", — сказав Пєсков.

Протягом п'яти років війни і урядові, і опозиційні сили Сирії спростовують повідомлення про застосування хімічної зброї. На Заході вважають, що армія Асада має можливість її використовувати. У свою чергу сирійський уряд і РФ звинувачують у застосуванні хімічної зброї опозицію.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в Алеппо. На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії. Відповідальність за інцидент поки не взяло на себе жодне угруповання.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії. 24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були скеровані два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець», два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців у Сирії.