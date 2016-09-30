Пакистан погрожує "знищити Індію" ядерною зброєю, якщо та "наважиться нав'язати війну"

Про це повідомляє британське видання Daily mail.

Коментарі голови оборонного відомства пролунали після того, як Пакистан звинуватив Індію у здійснені «прикордонного вогню», внаслідок чого загинули двоє пакистанських солдатів в спірному регіоні Кашмір.

Як зазначає видання, побоювання початку нової війни між країнами зростають.

Міністр оборони Хаваджа Асіф, за повідомленнями пакистанського телеканалу SAMAA, 26 вересня зазначив: «Ми знищимо Індію, якщо вона посміє нав'язати нам війну. Пакистанська армія повністю готова відповісти на будь-який випад з боку Індії».

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Він зазначив, що при розв’язанні конфлікту Пакистан буде використовувати ядерну зброю для ліквідації Індії.

Як повідомляли іноземні ЗМІ, у ніч на четвер, 29 вересня, відбувся обстріл пакистанської прикордонної території, пакистанці відповіли артилерійським вогнем в бік Індії.

Ісламабад звинуватив Індію в неприхованої агресії, Нью-Делі почав евакуацію всього населення в прикордонній смузі шириною 10 кілометрів і термінове перегрупування військ. Дві ядерні країни наблизились до початку нової війни.