Радбез ООН закликав усі країни утримуватися від випробувань ядерної зброї

З особливим зверненням члени Ради звернулися до восьми державам, від яких залежить вступ Договору в силу, передає Центр новин ООН.

"Рада Безпеки ООН настійно закликає всі держави, які ще не підписали або не ратифікували Договір, особливо решту вісім держав... зробити це без подальшого зволікання", - йдеться в одноголосно прийнятій резолюції.

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Відзначається, що на сьогоднішній день ДВЗЯВ підписали 183 держави. 164 країни ратифікували цей документ. Проте для вступу Договору в силу, необхідно, щоб його ратифікували 44 країни, що володіють ядерним потенціалом. Поки це зробили 36 держав зі "списку 44". Тепер справа за вісьмома країнами: це Китай, США, Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Пакистан і КНДР.

Рада Безпеки ООН висловився за якнайшвидший вступ Договору в силу. У своїй резолюції члени Ради рекомендували всім державам утримуватися від проведення випробувальних вибухів ядерної зброї або будь-яких інших ядерних вибухів. Вони висловили вдячність країнам, які ввели національні мораторії на ядерні випробування ще до вступу Договору в силу.

Члени Ради нагадали про те, що п'ять держав, що володіють ядерною зброєю (Великобританія, Китай, Росія, Франція та США), дали країнам, що не володіють такими арсеналами, гарантії безпеки. Сьогодні Рада підтвердила, що такі гарантії зміцнюють режим ядерного нерозповсюдження.

Члени Ради відзначили ефективну роботу Тимчасового технічного секретаріату ДВЗЯВ, зокрема, його можливості по веденню сейсмологічних спостережень.