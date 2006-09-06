Джордж Буш визнав наявність таємних тюрем ЦРУ

Президент США Джордж Буш визнав наявність секретних в`язниць Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. Виступаючи з промовою в Білому Домі, американський президент повідомив, що ухвалив перевести з цих в`язниць на базу Гуантанамо (Куба) кількох особливо небезпечних терористів, затриманих раніше. Серед осіб, що утримувалися раніше в секретних тюрмах, - терористи, причетні до організації та здійснення великих терактів: атак 11 вересня 2001 р., нападу на авіаносець Cole в Ємені в 2000 р., а також нападів на американські посольства в Кенії й Танзанії в 1998 р.

За словами Дж.Буша, утримання терористів у секретних в`язницях було необхідністю, передає Associated Press. "Найцінніше джерело інформації про терористів - це самі терористи. Необхідно було помістити їх в умови, де їх можна було таємно утримувати і де їх могли допитувати експерти", - заявив президент.

Таким чином, американська адміністрація вперше визнала існування секретних в`язниць ЦРУ. Нагадаємо, що скандал навколо секретних в`язниць здійнявся наприкінці 2005 р. Тоді кілька правозахисних організацій поширили інформацію, згідно з якою на території Європи існували секретні в`язниці, де американські спецслужби в обхід законної процедури утримували підозрюваних у терористичній діяльності. До останнього часу власті США відмовлялися коментувати будь-які повідомлення щодо приводу.

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