НАТО готове патрулювати небо Балтії до 2011 року

НАТО продовжить патрулювання повітряного простору країн Балтії до 2011 року, заявив на зустрічі з президентом Латвії Валдісом Затлерсом голова Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майкл Муллен.

Угода НАТО про охорону повітряного простору країн Балтії діє до 2011 року. Литва, Латвія і Естонія добиваються продовження патрулювання неба над Балтієй винищувачами союзників до 2018 року.

"НАТО продовжать патрулювання повітряного простору країн Балтії до 2011 року", - сказав Муллен, слова якого наводить прес-служба президента Латвії.