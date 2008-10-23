НАТО готове патрулювати небо Балтії до 2011 року
04:40, 23 жовтня 2008Світ
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Наступні 7 років - поки що під запитанням
НАТО продовжить патрулювання повітряного простору країн Балтії до 2011 року, заявив на зустрічі з президентом Латвії Валдісом Затлерсом голова Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майкл Муллен.
Угода НАТО про охорону повітряного простору країн Балтії діє до 2011 року. Литва, Латвія і Естонія добиваються продовження патрулювання неба над Балтієй винищувачами союзників до 2018 року.
"НАТО продовжать патрулювання повітряного простору країн Балтії до 2011 року", - сказав Муллен, слова якого наводить прес-служба президента Латвії.
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