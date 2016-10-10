Обама нарешті збагнув справжню сутність Росії - The Wall Street Journal

Про це пише редакція The Wall Street Journal, передає ИноСМИ.

Видання нагадує, як в 2012 році Обама висміював Мітта Ромні за те, що той назвав Росію головним ворогом США. "І не варто також забувати про слова, сказані Обамою тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву при увімкненому мікрофоні, про те, що він готовий вести себе більш гнучко щодо Росії після його переобрання в 2012 році", - йдеться в статті.

Читайте також"Антиросійська істерія": у МЗС РФ відповіли на звинувачення США у хакерських атаках

Але потім, зазначає видання, на посаду президента Росії повернувся Путін, який ігнорував думку Обами, ніби той був президентом Азербайджану.

"Відтоді Росія не раз кидала виклик США, захопивши Крим, вторгшись на територію України, втрутившись у конфлікт на Близькому Сході і спробувавши вплинути на хід президентських виборів в США", - розповіли в The Wall Street Journal.

На думку журналістів, держсекретар Джон Керрі дуже засмучений діями Росії в Сирії. Але далі розлади справа може не піти, тому що Обама сам усунувся від активних дій у Сирії. Навіть якщо Керрі винесе питання про військові злочини на розгляд в ООН, Росія і, ймовірно, Китай скористаються своїм правом вето в Радбезі.

Втручання у хід виборів в США — це вже інше питання. У своїй спільній заяві, з яким у п'ятницю виступили Міністерство внутрішньої безпеки, директор Національної розвідки, вони зазначили, що "розвідувальна спільнота США переконана в тому, що російський уряд організував недавні злами електронних поштових скриньок американських громадян і інститутів, у тому числі американських політичних організацій".

"Публічна заява не зможе зупинити росіян. У Путіна немає жодних причин відступати, тому що ні він, ні Росія поки так і не заплатили за свої кіберкрадіжки. Тепер, коли Обама нарешті усвідомив справжню сутність Кремля, чи дозволить він Путіну знову уникнути покарання?", - підсумували у виданні.