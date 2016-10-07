США звинуватили Росію в хакерських атаках

Заява опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, передає Медуза.

Зокрема, у спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки США і апарату директора національної розвідки США йдеться про причетність уряду Росії до злому електронної переписки американських громадян і організацій, включаючи політичні організації.

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«Розвідувальне співтовариство США переконане в тому, що російський уряд направляв недавні зломи електронних поштових скриньок», — йдеться в заяві. На думку американської розвідки, мова йде про втручання у виборчий процес в США.

У заяві наголошується, що тільки російські високопосадовці могли санкціонувати такі дії.

«Москва не вперше вдається до такого роду дій — росіяни вже використовували аналогічну тактику в Європі та Євразії, наприклад, щоб впливати на громадську думку», — сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін дозволив хакерам здійснювати кібератаки на американські установи.