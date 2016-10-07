США звинуватили Росію в хакерських атаках
Розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зв'язку з недавніми зломами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.
Заява опублікована на офіційному сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, передає Медуза.
Зокрема, у спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки США і апарату директора національної розвідки США йдеться про причетність уряду Росії до злому електронної переписки американських громадян і організацій, включаючи політичні організації.
Читайте такожГлава розвідки США пов'язав безперервні хакерські атаки з намаганням Росії вплинути на хід виборів
«Розвідувальне співтовариство США переконане в тому, що російський уряд направляв недавні зломи електронних поштових скриньок», — йдеться в заяві. На думку американської розвідки, мова йде про втручання у виборчий процес в США.
У заяві наголошується, що тільки російські високопосадовці могли санкціонувати такі дії.
«Москва не вперше вдається до такого роду дій — росіяни вже використовували аналогічну тактику в Європі та Євразії, наприклад, щоб впливати на громадську думку», — сказано в заяві.
Як повідомляв УНІАН раніше, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін дозволив хакерам здійснювати кібератаки на американські установи.