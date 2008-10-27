Латвія виведе своїх військових з Іраку

Латвія виведе своїх військовослужбовців з Іраку до кінця листопада цього року, повідомив РІА Новини прес-секретар Національних збройних сил республіки Улдіс Давидовс.

Наразі в Іраку перебувають три латвійські військовослужбовці. Всі вони контрактники, що пройшли спеціальний відбір для участі в міжнародній місії.

"Латвія виведе своїх солдатів з Іраку в другій половині листопада", - сказав Давидовс.

Латвія бере участь в операції в Іраку з 2003 року. За цей час там побували 1150 латвійських солдатів і офіцерів.