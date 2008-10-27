Біля резиденції Саакашвілі знайшли протитанкові гранати

Міноборони Абхазії заявляє про обстріл грузинською стороною ввечері у неділю позицій абхазьких і російських військовослужбовців на грузино-абхазькому кордоні в районі моста через річку Інгурі.

"Грузинська сторона о 19:20 почала інтенсивний обстріл позицій абхазьких і російських військовослужбовців біля моста через річку Інгурі. Обстріл вівся близько п`яти хвилин", - про це повідомили в Міноборони Абхазії.

"Абхазькі й російські військовослужбовці були вимушені відкрити у відповідь вогонь для придушення вогняних точок на грузинській стороні", - повідомили у військовому відомстві.

За попередніми даними, постраждалих серед російських і абхазьких військовослужбовців немає.

Президент невизнаної республіки Абхазія Сергій Багапш звинуватив Грузію в масштабних озброєних провокаціях, метою яких є зрив угоди "Медведєв-Саркозі", пише Українська правда. "Я дав наказ підрозділам нашої армії і прикордонним військам жорстко відповідати на подібні провокації".

Разом з тим, біля резиденції президента Грузії Михаїла Саакашвілі в Зугдіді в неділю були виявлені протитанкові гранати, повідомив журналістам губернатор регіону Самегрело-Земо Сванеті Заза Горозія. За його словами, гранати були знешкоджені.

Горозія відзначив, що "гранати на території ботанічного саду, де розташована резиденція, могли залишити російські військовослужбовці в серпні-вересні цього року".