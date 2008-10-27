В Абхазії створено спецгрупу із знищення грузинських розвідників

У зв`язку із загостренням обстановки в прикордонному з Грузією Гальському районі Абхазії наказом головнокомандуючого, президента невизнаної республіки Сергія Багапша створено спеціальне угруповання для знищення розвідувальних і диверсійно-терористичних груп, засланих з території Грузії.

Як повідомив начальник Генштабу Міноборони Абхазії генерал Анатолій Зайцев, практично щодня грузинська сторона проводить військові акції проти абхазької території. Зокрема, відкривається "вогонь з автоматичної і стрілецької зброї по наших прикордонниках, а також по російських постах", зазначив А.Зайцев.

Генерал наголосив, що саме через дії грузинської сторони "ухвалено рішення про створення спецгрупи". Завдання, які стоять перед нею, - "знищення диверсійних, розвідувальних і терористичних груп супротивника". А.Зайцев уточнив, що "групі надане потужне озброєння, вона діятиме за спеціальним планом, затвердженим у головнокомандуюча".

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