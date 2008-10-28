Порушення на виборах в США відстежуватимуть 10 тисяч юристів

У день президентських виборів в США 4 листопада 10 тисяч юристів, діючи на громадських засадах, відстежуватимуть порушення під час голосування і надаватимуть негайну юридичну допомогу американським виборцям, повідомила прес-служба організації "Захист виборів" - найбільшої в США неурядовій коаліції з забезпечення прав американських виборців.

Учасниками коаліції є більш як 100 американських юридичних фірм, що працюють на федеральному і місцевому рівнях, а також на рівні штатів, уточнює РІА "Новости".

Юристи і адвокати в день голосування вестимуть моніторинг виборчих ділянок, проводитимуть роз`яснювальну роботу серед виборців з питань процедури голосування, вестимуть діалог з місцевими властями, забезпечуватимуть правову підтримку для тих, хто відстежує хід голосування, а також відповідатимуть на запитання і скарги виборців на багатоканальній телефонній "гарячій лінії", яку коаліція відкрила для надання оперативної юридичної підтримки виборцям, що скаржаться на порушення їх конституційних прав.

За оцінкою коаліції протягом 7 днів, що залишилися до початку голосування, на "гарячу лінію" надійдуть не менше 200 тисяч дзвінків, оскільки в багатьох американських штатах нині триває дострокове голосування і вже зафіксовані спірні питання і ситуації.