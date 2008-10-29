Саркозі думає, де взяти більше грошей для МВФ

Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за збільшення коштів для фінансування діяльності Міжнародного валютного фонду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 28 жовтня у Версалі після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.

“Гадаю, що необхідно знайти шляхи і засоби для того, щоб МВФ мав більше грошей для підтримки певної кількості країн. Я думаю в першу чергу про країни, що розвиваються”, - сказав Н.САРКОЗІ.

При цьому Президент Франції зазначив, що питання діяльності МВФ – це не просто питання фінансового регулювання чи перебудови капіталізму. “Це також питання загального світового управління”, - сказав він.

Н.САРКОЗІ також зазначив, що роль МВФ буде обговорюватися під час неформального саміту ЄС, якій відбудеться 7 листопада у Брюсселі. Головною темою цього саміту має стати обговорення проблем, викликаних фінансовою кризою, та шляхів їх подолання.