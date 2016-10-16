КНДР провела невдалий запуск ракети - Reuters

Про це заявив прес-секретар Пентагону, командувач ВМС США Гері Росс, передає Reuters.

Він стверджує, що КНДР проводила випробування поблизу міста Кусонг. При цьому представник Пентагону не уточнив, коли саме був проведений пуск ракети.

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"Ми рішуче засуджуємо ці та інші ракетні випробування КНДР", - наголосив Росс.

Крім того, прес-секретар Пентагону заявив, що країна висловить стурбованість в ООН, щоб зміцнити рішучість міжнародної спільноти у притягненні КНДР до відповідальності за ці дії.

Раніше Reuters повідомляв, що на ядерному полігоні Північної Кореї помічено активність, що може свідчити про підготовку до нового ядерного випробування.