На виборах у Чорногорії лідирує прозахідна партія діючого прем’єра – екзит-поли

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з частково порахованими голосами виборців ДПС отримає 42,2%, тоді як опозиційна партія "Демократичний фронт" може розраховувати на 22,8%.

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Ще одній антиурядовій партії "Ключ" прогнозують 11,6%.

Повідомляється, що явка на виборах була рекордною – близько 73 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, правляча проєвропейська Демократична партія соціалістів, яку очолює прем'єр-міністр Міло Джуканович, прагне зберегти свою владу у суперництві із коаліцією з кількох проросійських і просербських партій, які виступають проти членства Чорногорії в НАТО і ЄС.

Зазначається, що Джуканович перебуває при владі вже чверть століття. Він звинувачує опозиційні партії в тому, що їх фінансує Росія.