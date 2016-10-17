"Змушують віддавати поклони і молитися": у Таїланді нападають на людей, які недостатньо засмучені смертю короля

На острові Самуй поліцейські в супроводі натовпу відвели жінку до відділку і примусили її віддавати поклони і молитися перед портретом покійного монарха, повідомляє DW з посиланням на AP.

Поліцейським довелося стримувати натовп, утримуючи її від розправи. Жінку звинувачують у написанні неповажних коментарів в інтернеті. Поліція пообіцяла "докласти всі зусилля для розслідування справи".

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Люди, які продовжують носити кольоровий одяг, а не темну або світлу, яка вважається підходящою для жалоби, отримують погрози в соціальних мережах. Представник уряду змушений був звернутися до товариства з зауваженням, що не всі громадяни Таїланду можуть дозволити собі належний до трауру одяг і закликав до толерантності.

Траур королем, який правив Таїландом 70 років, буде тривати не менше року. Лише після завершення траурних церемоній можливою стане коронування нового короля. Найбільш ймовірним спадкоємцем престолу є кронпринц Маха Вачиралонгкорн. Обов'язки короля нині виконує регент, 96-річний генерал Прем Тінсуланонд.