Міністри оборони коаліції проти ІДІЛ зберуться в Парижі 25 жовтня

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Le Figaro.

Глава Міноборони Франції Жан-Ів Ле Дріан прийме у Парижі 12 своїх колег.

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Зустріч буде присвячено наступальній операції на Мосул в Іраку.

Іракські урядові сили за підтримки коаліції, яку очолює США, розпочали в понеділок наступ, щоб повернути під свій контроль Мосул, захоплений "Ісламською державою" у 2014 році.

Битва за Мосул буде найбільшою військовою операцією в Іраку з часу виходу з країни американських військ у 2011 році.