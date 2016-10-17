Звільнення іракського міста Мосул: з'явилися перші фото і відео спецоперації
У понеділок, 17 жовтня, розпочалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".
В операції беруть участь сили Курдистану Пешмерга та іракські сили безпеки Gweru й Qayyarah, передає ТСН.
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Крім того, військові літаки коаліції США безперервно завдають авіаударів по позиціях бойовиків усередині Мосула.
ЗМІ регіону Kurdistan24 оприлюднили відео з місця події, на яких видно військових Пешмерга, які направляються до іракського міста.
Крім того, на одному з відео зафіксували момент завдання авіаударів американською армією по позиціях терористів "Ісламської держави" у Мосулі.
Також на відео видно, як військові Пешмерга очищають поселення від саморобних вибухових пристроїв.
Раніше прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді заявив про початок операції із звільнення Мосула від загонів «Ісламської держави».