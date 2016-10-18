ЄС повинен готуватися до повернення джихадистів після падіння Мосула - єврокомісар

Про це заявив комісар ЄС з питань безпеки Джуліан Кінг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кінг підкреслив, що навіть невелика кількість бойовиків буде представляти серйозну загрозу "і ми повинні підготуватися до цього".

Єврокомісар упевнений, що загроза повернення бойовиків в Європу після падіння Мосула "дуже серйозна".

За його словами, в зоні бойових дій в даний час налічується близько 2500 бойовиків з країн ЄС. Однак він підкреслив, що "дуже малоймовірно, що буде масова втеча бойовиків ІДІЛ в Європу".

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"Подібні ситуації в минулому показали, що поверталися лише одиниці. Але я не хочу применшувати ризик, адже навіть невелика кількість джихадистів представляє загрозу", - сказав він.

Нагадаємо, іракський уряд і курдські сили заявили про прогрес у перші 24 години наступу на місто Мосул, останнє місто-оплот "Ісламської держави" в Іраку.

Мосул, населення якого становить 1,5 млн чоловік є найбільшим містом, яке знаходиться під контролем бойовиків ІДІЛ, після Ракки в сусідній Сирії.