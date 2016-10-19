У Лондоні водіїв Uber зобов'язали складати іспит з англійської мови

За право здати іспит потрібно буде віддати суму, еквівалентну 245 доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як йдеться в заяві муніципальної структури Transport for London (TfL), за ініціативою якої введені нові правила, що це робиться заради безпеки пасажирів.

"У міркуваннях суспільної безпеки вкрай важливо, щоб всі ліцензовані водії володіли англійською мовою на належному рівні", - заявили в TfL.

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В агентстві наполягають, що обговорення маршруту або розміру оплати з пасажирами а також читання і сприйняття текстової інформації є обов'язками водія і для того, щоб їх виконувати, необхідно знати мову на високому рівні.

Іспит складається у письмовій формі, що викликає протест у багатьох водіїв, які стверджують, що знання письмової англійської в спілкуванні з пасажирами не обов'язкове.

У Лондоні, як і в багатьох інших країнах, таксисти регулярно протестують проти роботи Uber. У більшості випадків вони аргументують це тим, що ціна послуг Uber занадто низька, і таксисти ризикують залишитися без роботи.

Діяльність Uber заборонили десятки міст по всьому світу. Причинами заборони стають відсутність у компанії ліцензії на приватний перевезення і відмова платити податки.

Компанія Uber займається перевезенням пасажирів у 37 країнах світу, її послугами користуються багато великі корпорації, у тому числі Google і Goldman Sachs. В одному тільки Лондоні працює 3 тисячі зареєстрованих водіїв компанії.