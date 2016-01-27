У Франції суд оштрафував Uber на 1,2 мільйона євро

Сьогодні суд прийняв рішення оштрафувати французький підрозділ компанії на 1,2 мільйона євро. Такий вирок був винесений через те, що Uber надавала своїм водіям неправдиву інформацію про те, що вони можуть підвозити людей без попереднього замовлення через додаток. Про це пише Reuters.

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Представник Uber підтвердив це рішення суду і підкреслив, що воно вплине тільки на надану водіям письмову інформацію, а не на роботу програми.

Акції водіїв традиційно ліцензованих таксі проти сервісів типу Uber тривають другий день. 26 січня після того, як водії заблокували низку ключових доріг французької столиці, вони переросли у сутички з поліцією. Таксисти вважають, що додаток ставить їх у нерівні умови: адже звичне маркування та реєстрація автомобіля таксі коштує набагато дорожче, ніж встановлення Uber.