Сили НАТО знищили майже сто талібів
14:22, 10 вересня 2006Світ
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На півдні Афганістану проходила операція міжнародних сил
На півдні Афганістану в провінції Кандагар у ході операції міжнародних сил під командуванням НАТО за тиждень було знищено 94 таліби.
Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в оприлюдненому сьогодні повідомленні НАТО.
Наземні війська, підтримувані авіацією, провели чотири бої в двох частинах провінції Кандагар.
У той же час у повідомленні нічого не говориться про втрати сил коаліції та афганських урядових військ.
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