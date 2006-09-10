Сили НАТО знищили майже сто талібів

На півдні Афганістану в провінції Кандагар у ході операції міжнародних сил під командуванням НАТО за тиждень було знищено 94 таліби.

Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в оприлюдненому сьогодні повідомленні НАТО.

Наземні війська, підтримувані авіацією, провели чотири бої в двох частинах провінції Кандагар.

У той же час у повідомленні нічого не говориться про втрати сил коаліції та афганських урядових військ.